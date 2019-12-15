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Galatasaray 2 - 2 Ankaragücü Fatih Terim Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi / A Spor

15.12.2019 | 08:48

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

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