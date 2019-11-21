Galatasaray Başkanı Cengiz ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Uzundurukan'dan canlı yayında flaş açıklamalar
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Türkiye'nin lider markası SABAH Gazetesi tarafından ikinci kez düzenlenen (UFEF) Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda katıldığı A Spor' canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundular.
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