Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halen istenen futbolu sergilemekten uzak olan Falcao transferi hakkında açıklamada bulunarak "Galatasaray bir dünya takımı, kadrosunda her zaman yıldızlar olmalı" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! 14.11.2019 | 15:32
02:42
Galatasaray'da kritik gün 14.11.2019 | 15:21
13:15
Galatasaray'da ibra davasına erteleme 14.11.2019 | 15:20
02:42
Galatasaray'da ibra davasının sonucu ne zaman belli olacak? 14.11.2019 | 15:17
01:03
Galatasaray'ın ibrasızlık davasında duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi 14.11.2019 | 12:53
04:00
10:34
İzlandalılara medeniyet dersi! 14.11.2019 | 11:11
01:05
Ersun Yanal hedefi belirledi 14.11.2019 | 10:52
12:26
Vida Gidiyor mu? / A Spor / Sabah Sporu / 14.11.2019 14.11.2019 | 10:51
01:10
Milli Takım'da şok! Cenk Tosun sakatlandı... 14.11.2019 | 02:09
11:30
İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi... İzlanda maçı hangi gün? Saat kaçta? 13.11.2019 | 15:50
10:05
Nevzat Dindar "Trabzonspor Kolej Takımı Havasında" 13.11.2019 | 11:52
10:02
Fenerbahçe'den Pedro bombası 13.11.2019 | 11:39
10:17
Beşiktaş'ta Oğuzhan hakkında flaş gelişme! 13.11.2019 | 11:14
10:05
Beşiktaş'a yeni golcü: Krmencik 13.11.2019 | 11:00
10:00
Falcao'nun paylaşımı olay oldu! Falcao sonunda dönüyor mu? 13.11.2019 | 10:33
10:02
Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! 13.11.2019 | 10:27
11:17
Galatasaray'da Forvette Kim Oynayacak? 13.11.2019 | 09:44
17:08
Galatasaray'da Seçim Yapılacak mı? 13.11.2019 | 09:28
14:00
Mustafa Cengiz Aday Olabilir mi? 13.11.2019 | 09:27