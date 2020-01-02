Galatasaray'ın ilk transferi Saracchi devre arası kampına katılıyor
Galatasaray, Uruguaylı sol bek Saracchi ile anlaştı. Futbolcu devre arası kampına katılacak.
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