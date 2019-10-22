Galatasaray mı, Real Madrid mi? Emre Bol'dan maç öncesi çok konuşulacak Galatasaray Ve Falcao yorumu!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Real Madrid karşılaşması öncesi spor yorumcularından iddialı açıklamalar art arda geliyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galtasara'ın Real Madrid karşılaşması öncesi yapıla iddialı açıklamalar... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray mı, Real Madrid mi kazanacak? Emre Bol'dan Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi çok konuşulacak Galatasaray Ve Falcao yorumu...
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