Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Club Brugge karşılaşması sonrası gazetecilerin sorularını cevapları
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Terim, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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