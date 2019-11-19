Galatasaray'da Ocak'ta neler olacak?
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in sıklıkla işaret ettiği değişim için ocak ayı bekleniyor. Finansal Fair Play sınırlaması ve yabancı kontenjanı düşünüldüğünde ise bu revizyonun nasıl gerçekleşeceği merak konusu.
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