Galatasaray'ın Başakşehir maçındaki ilk 11'i nasıl olur?
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek. İlk 11'den birçok futbolcusu sakat olan Galatasaray'ın nasıl bir kadro ile sahada olacağı merak ediliyor.
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