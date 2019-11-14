Galatasaray'ın ibrasızlık davasında duruşma 21 Şubat 2020'ye ertelendi
Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itirazın davası, Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, duruşmanın 21 Şubat 2020'ye ertelenmesine karar verdi.
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