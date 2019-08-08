Galatasaraylı futbolculardan basın toplantısı sırasında kupa kutlaması

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı Galatasaray, Belhanda'nın ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı. Süper Lig temsilcisi aldığı bu skorla 2018-2019 sezonunu 3 kupayla tamamladı. Galatasaray'da cezası dolayısıyla Fatih Terim sahada yer alamadı. Yerine, antrenörlük görevini üstlenen Levent Şahin, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, şunları kaydetti:

"Bizle beraber olmasa bile hem oyuncu hem antrenör grubu olarak her zaman desteğini hissettiğimiz bizim için çok farklı bir yeri olan değerli hocamız Fatih Terim'e armağan etmek istedik kupayı. Bunun mutluluğunu yaşadık. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz destek ve güvenden ötürü, ufak bir şey umarız kabul edersiniz. Sezon içindeki devam edecek kupalar için bir başlangıç olarak düşünüyorum huzurlarınızda tekrar bu kupayı hocamıza armağan ediyoruz."



Şahin'in konuşması sırasında Selçuk İnan önderliğinde soyunma odasından çıkarak Fatih Terim'le beraber basın toplantısının yapıldığı salona gelen Galatasaraylı futbolcular kupayı Fatih Terim'e armağan ettiklerini söyledi. Bu sırada cezalı olduğu için antrenörün yanına gidemeyen Fatih Terim ise toplantıyı basın mensuplarıyla beraber oturarak takip etti. Selçuk İnan liderliğindeki futbolcular ise antrenör Levent Şahin'in yanına çıkarak şakayla karışık olarak Şahin'in konuşmasına izin vermedi. Yaşananlar sırasında Fatih Terim ve Selçuk İnan'ın keyifli halleri dikkat çekti.