Web TV Spor GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani

GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani

10.01.2020 | 16:35

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Arnavutluk ekibi FK Partizani ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 22. dakikasında Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.

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