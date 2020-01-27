Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: Kabullenmek kolay değil
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın vefatının ardından A Spor'a konuştu. Türkoğlu, "İnanın insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Kelimeler tıkanıyor. Yakından tanıyan ve karşılıklı 15 yıl oynayan birisi olarak kabullenmek kolay değil. NBA finallerinde çok güzel diyaloglarımız olmuştu." ifadelerini kullandı.
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