Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: Kabullenmek kolay değil

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın vefatının ardından A Spor'a konuştu. Türkoğlu, "İnanın insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Kelimeler tıkanıyor. Yakından tanıyan ve karşılıklı 15 yıl oynayan birisi olarak kabullenmek kolay değil. NBA finallerinde çok güzel diyaloglarımız olmuştu." ifadelerini kullandı.