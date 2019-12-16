Hırvatistan'daki buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'na çirkin saldırı

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında İstiklal Marşı skandalı yaşandı! A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı.