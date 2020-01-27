Web TV Spor İki takımın taraftarları Kangalların yanında buluştu

İki takımın taraftarları Kangalların yanında buluştu

27.01.2020 | 18:25

D.G. Sivasspor taraftarları, Çaykur Rizespor taraftarlarını Kangal Üretim Merkezi’nde ağırladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında lider D.G. Sivasspor ile Çaykur Rizespor arasında Sivas'ta oynanacak maç öncesi, D.G. Sivasspor taraftarları, Çaykur Rizespor taraftarlarını Kangal uzmanı Hüseyin Yıldız'ın ev sahipliğinde İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezinde ağırladı. Yıldız, her iki takımın taraftarlarının dostluk ve centilmenlik mesajları verdiği etkinlikte Kangallar hakkında bilgiler verdi. Kangallar hakkında bilgi alan Rizeli taraftalar köpeklerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Yıldız, günün ve her iti takımın taraftarları arasında gelişen dostluğun anısına, taraftarlara bir çift Kangal yavrusu hediye etti. Sivasspor ve Rizespor taraftarları, Elazığ'a da destek mesajları verdi. Taraftarlar, her iki takımın renklerini taşıyan atkıları açarak, birlik ve beraberlik içeren tezahüratlar yaptılar.

Kangal uzmanı Hüseyin Yıldız burada yaptığı açıklamada " Bugün Sivasspor ile Rizespor'un maçı var. Birliktelik ve kardeşlik adı altında burada buluştuk. Kıymetli Elazığlı, Gakkoş kardeşlerimiz ve büyüklerimiz orada vefat ettiler. Bir afet geçirdiler ve bu depremden dolayı bizim acımız çok büyük. Buradan depremzedelere başsağlığı dilemek, taziyede bulunmak için bir araya geldik. Sivas kangal ırkımız, Dünyaca önemli bir marka değerimizdir. Ülkemizin büyük bir marka değeridir. Dolayısıyla buraya gelen arkadaşlarımız var. Burada bütün taraftarların gelip buluşması bizi ayrıca mutlu ediyor. Ayrıca arkadaşlarımız kangal ırkını tanıtmak ve heveslerini giderme fırsatı buluyorlar. Bu durum onlar için de ayrıca bir mutluluk olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Taraftarlar da Anadolu Aslanı olarak adlandırılan Kangal köpeğini yakından tanıma fırsatı buldukları için mutlu oldukları söylediler.

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