ING All-Star 2020'ye Robinho damgası!
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı, smaç yarışmasına damga vurdu. İşte Robinho'nun Türk Telekom forması giyen Nicholas Johnson'a yaptığı şık asist...
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