İngiliz polisi paylaştı! İşte Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a yapılan saldırının yeni görüntüleri
İngiliz polisi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının yeni görüntülerini paylaştı. Öte yandan bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jordan Northover da suçunu itiraf etti.
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