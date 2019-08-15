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İstanbul'da Süper Kupa Finali'nde 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Süper Kupa Finali için aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12 kişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç sırasında sahaya giren bir kişi ve onu görüntüleyen arkadaşları da yer alıyor.

İstanbul Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finali sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün müsabakayla ilgili olarak aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde, maç öncesi yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı. Çalışmalarda 13 Türk taraftar da karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalardan gözaltına alındı.


SAHAYA GİREN VE ARKADAŞI GÖZALTINDA
Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile arkadaşları da yer alıyor. Maçın oynandığı sıra sahaya giren Ali A.Y. ve onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul'da Süper Kupa Finali'nde 25 kişi gözaltına alındı
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