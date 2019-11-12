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İşte dünyaca ünlü futbolcuların yıllar içindeki şaşkınlık verici değişimleri ve 2019 yılındaki son halleri...

12.11.2019 | 11:19

Günümüzün dünyaca ünlü milyonluk futbol yıldızlarının eski halleri görenleri şaşırtıyor...

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