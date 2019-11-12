İşte dünyaca ünlü futbolcuların yıllar içindeki şaşkınlık verici değişimleri ve 2019 yılındaki son halleri...
Günümüzün dünyaca ünlü milyonluk futbol yıldızlarının eski halleri görenleri şaşırtıyor...
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Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali 2019 12.11.2019 | 10:57
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14:21
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Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda ilk start verildi 03.11.2019 | 10:01
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Şahika Ercümen yağmurlu havada Van Gölü’ne daldı 02.11.2019 | 18:13
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Yunanistan'da asker selamı veren Türk sporculara skandal ceza! 31.10.2019 | 14:28