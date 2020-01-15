İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon | İZLEYİN
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçın 86. dakikasında Emre Akbaba'ya yapılan hareket sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı beklerken müsabakanın hakemi Halis Özkahya devam kararı verdi. İşte o pozisyon...
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