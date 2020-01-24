İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında atılan tüm goller

A Spor ekranlarında yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı, bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Son 16 turunda oynanan rövanş maçlarında atılan tüm golleri sizler için derledik...