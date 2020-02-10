İttifak Holding Konyaspor Ünal Karaman ile anlaşamadı

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

İttifak Holding Konyaspor, Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticilerinin Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'la bir görüşme yaptığı ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Yönetimin, Bülent Korkmaz ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.