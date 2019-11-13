İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi... İzlanda maçı hangi gün? Saat kaçta?
14 Kasım Perşembe günü Türkiye Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan İzlanda Milli Takımı, İstanbul'a geldi. İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe saat: 20:00'da!
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