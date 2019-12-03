Katarlı futbolcudan gol sonrası asker selamı!
Körfez Ülkeleri Kupası'nda Katar ile BAE karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-2 kazanan Katar adını yarı finale yazdırdı. Maça ise attığı golden sonra asker selamı veren Akram Afif damga vurdu. Karşılaşmada iki gol birden atarak yıldızlaşan 23 yaşındaki futbolcu, sevincini asker selamı vererek yaşadı. Akram Afif'in bu gol sevinci için sosyal medyada "Türkiye'ye destek mesajı yolladı" şeklinde yorumlar yapıldı. Genç oyuncu daha önceki gol sevinçlerinde de asker selamını kullanmıştı.
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