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Kırklarelispor Fenerbahçe canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası Kırkalelispor Fenerbahçe çeyrek final ilk maçı aspor ile izle | Video

Kırklarelispor Fenerbahçe canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası Kırkalelispor Fenerbahçe çeyrek final ilk maçı aspor ile izle | Video
05.02.2020 | 15:23

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bir önceki turda büyük bir sürprize imza atarak Süper Lig'in güçlü ekibi Başakşehir'i kupanın dışına iten Kırklarelispor, Fenerbahçe karşısında da bir sürprize imza atmaya çalışıyor. Diğer tarafta sarı kanaryalar ise önceki turda Kayserispor'u saf dışı bırakmayı başarmıştı. Futbolseverler karşılaşmayı canlı izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Karşılaşmayı Aspor ekranlarından ve Sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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