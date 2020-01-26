Kobe Bryant hayatını kaybetti
NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers ile 5 şampiyonluk yaşayan ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü basketbol efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Kobe Bryant hayatını kaybetti 26.01.2020 | 22:51
02:28
Erman Toroğlu: Türk futbolunun erozyonu oldunuz 26.01.2020 | 22:08
02:45
Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Al kupayı git yazıklar olsun" 26.01.2020 | 21:42
00:25
Traktör taraftarından Elazığ depremi sonrası Türkiye'ye destek tezahüratı 26.01.2020 | 20:36
01:52
Erman Toroğlu: Emre Akbaba'nın sol ayağı hakikaten müthiş 26.01.2020 | 20:25
06:12
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'dan çok sert Göztepe maçı açıklaması 26.01.2020 | 19:16
02:49
Reha Kapsal: Hakemler konusunda en mağdur olan takım Beşiktaş 26.01.2020 | 19:10
02:11
Reha Kapsal: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun 26.01.2020 | 00:12
04:25
Semih Özsoy'dan Mustafa Cengiz'e taş! 26.01.2020 | 00:10
04:08
Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriç göndermesi! "Aldatana ödül..." 25.01.2020 | 23:06
06:10
Transferi açıklıyoruz! ‘Fenerbahçe ile anlaşma sağladık’ 25.01.2020 | 22:42
00:58
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar çok beğendim 25.01.2020 | 21:21
05:52
Fenerbahçe taraftarından çok anlamlı hareket! Depremzedelere yardım... 25.01.2020 | 20:09
02:19
01:25
Erman Toroğlu: Çaykur Rizespor'un sayılmayan golünde faul yok 24.01.2020 | 23:59
00:59
Erman Toroğlu: Beşiktaş sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı göreve getirir 24.01.2020 | 22:22
06:34
Zeki Uzundurukan: Fatih Terim bunların hepsini hak etti 24.01.2020 | 21:38
07:21
Levent Tüzemen: Tartışılmadan bitirilmeliydi 24.01.2020 | 18:41
03:27
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında atılan tüm goller 24.01.2020 | 00:59