Web TV Spor Kobe Bryant hayatını kaybetti

Kobe Bryant hayatını kaybetti

26.01.2020 | 22:51

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers ile 5 şampiyonluk yaşayan ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü basketbol efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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