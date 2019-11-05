Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu.
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