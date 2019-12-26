Levent Tüzemen: "Ali Koç, Türk futbolunu kendine göre dizayn ediyor"
Aykut İnce'nin sunduğu Futbol A'ya konuk olan Levent Tüzemen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalarla Türk futbolunu kendine göre dizayn etmeye çalıştığını söyledi.
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