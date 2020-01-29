Web TV Spor Levent Tüzemen: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam

Levent Tüzemen: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam

Levent Tüzemen: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam
29.01.2020 | 20:10

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü’dür. Bundan dolayı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kararını saygıyla karşılıyorum." açıklaması yapan Arda Turan'la ilgili, "Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.

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