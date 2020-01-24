Levent Tüzemen: Tartışılmadan bitirilmeliydi

Galatasaray'da Arda Turan polemiği Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Arda konusu polemiğe dönüşmeden, tartışılmadan bitirilmeliydi. Fatih Hoca'nın Arda konusunda kenara çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sürekli Arda konusunu masaya yatırıp gündeme getirmek anlamsız" ifadelerini kullandı.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'da günlerdir süren Arda Turan polemiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim için "Önemli başarılara imza atmış iki kişinin karşı karşıya gelip polemikler içinde görüşmeler yapmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanan Tüzemen, bu konuda herkesin görüşüne saygı duyulması gerektiğini belirtti.

"ARDA'NIN BİR KATKISI OLMAZ"

Fatih Terim'in Arda konusunda ısrarcı olmaması gerektiğini söyleyen Tüzemen, "Arda Galatasaray'ı içinde yaşatan biri olabilir ama bir gerçek var ki, Galatasaray'ın zirve yürüyüşünde Arda Turan'ın bir katkısı olmaz" dedi.

Bu konunun Galatasaray'a ciddi anlamda zarar verdiğini dile getiren Tüzemeni "Arda konusu polemiğe dönüşmeden, tartışılmadan bitirilmeliydi. Fatih Hoca'nın Arda konusunda kenara çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sürekli Arda konusunu masaya yatırıp gündeme getirmek anlamsız" ifadelerini kullandı.