Max Kruse'nin sakatlığına dair flaş iddia!

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin sakatlığına dair çok flaş açıklamalarda bulundu.

Emre Bol'un açıklamaları:

"İki üç gün önce biriyle konuştum. Önce Göztepe maçına sakatlar yetişecek diyorlardı. Şimdi de Kruse'nin ne zaman döneceği belli değil belki sezonun ilk yarısını bile kapatmış olabilir diyorlar. Şimdi sakatlığıyla ilgili de, tabiki de bu bir iddiadır. Bunu doğrulatamadığım için net konuşamıyorum ama söylenen, Fenerbahçeli olarak bilinen birinin villasında ayak tenisi oynarken sakatlandığını falan söylüyorlar. Yani sen Fenerbahçe'den bu kadar milyon euro'yu götüreceksin, gidipte milletin halı sahasında ayak tenisi oynarken sakatlanacaksın. Bu profesyonelliğe yakışır bir şey mi?"