Mbappe'den ilginç görüntü! Fotoğraf çektirirken...
Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Mbappe, taraftarlarla fotoğraf çekilirken ilginç anlar ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, taraftarlarla fotoğraf çekildiği esnada gülümserken hemen ardından somurtması dikkat çekti. İşte o görüntüler...
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