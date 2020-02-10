Mehmet Özcan: Belhanda da olmayan şey Emre Akbaba'da var
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Belhanda da olmayan şey Emre Akbaba'da var." ifadelerini kullandı.
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