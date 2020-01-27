Mert Hakan Yandaş: Sahada yere yatmayan bir takımız

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yandaş, "İyi futbol oynayan, sahada yere yatmayan bir takımız. Hakemlerden ricam, sahada futbol oynatmaya çalışırlarsa çok iyi olur." ifadelerini kullandı.