Mert Hakan Yandaş: Sahada yere yatmayan bir takımız
Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yandaş, "İyi futbol oynayan, sahada yere yatmayan bir takımız. Hakemlerden ricam, sahada futbol oynatmaya çalışırlarsa çok iyi olur." ifadelerini kullandı.
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