MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten flaş 'Zorlu' ve Ali Koç açıklaması!
2019 -2020 sezonunun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Zorlu'da yaptığı konuşmanın detaylarını açıkladı.
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