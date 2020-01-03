MHK üyesi Oğuz Sarvan basın toplantısında konuştu
MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Başkan Vekili Oğuz Sarvan basın toplantısı düzenledi. Sarvan, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
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