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Milli tekvandocu Meryem İyin şampiyon oldu

Milli tekvandocu Meryem İyin şampiyon oldu
31.01.2020 | 22:02

Milli tekvandocu Meryem İyin, Dubai'de düzenlenen tekvando şampiyonasında Rus rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Meryem rakibini 16-5’lik skorla mağlup etti.

Milli tekvandocu Meryem İyin, Dubai'de düzenlenen Open G-2 Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele etti.

Rakiplerini sırayla eleyerek mücadeleye devam eden İyin, Kazakistanlı rakibini 24-4 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Finalde de Rus rakibinin karşısına çıkan Milli tekvandocu İyin, 16-5'lik skorla Open G-2 Taekwondo Şampiyonası şampiyonu oldu.

Heyecanını Twitter'dan yaptığı paylaşımla ifade eden İyin, "Şampiyooonuum. Rus rakibi 16-5 yendim. Çok mutluyum." dedi.

MUSTAFA VARANK'TAN ŞAMPİYONA TEBRİK

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli tekvandocu Meryem İyin'i sosyal medyada hesabından tebrik etti. Varank, "Tebrikler Meryem, seninle gurur duyuyoruz. Yolun hep açık olsun." ifadelerini kullandı.

"YOLUN BAHTIN AÇIK OLSUN"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından Meryem İyin'i tebrik etti. Selçuk, paylaşımında, "Tebrikler Meryem. Yolun bahtın açık olsun." dedi.

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