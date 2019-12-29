Muriç'in pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Devre Arası programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirren Toroğlu, "Vedat Muriqi'nin pozisyonuna içeri gittim ve baktım. Rizeli oyuncu önce çıkıyor, topa vuruyor ama mecburen düşerken Vedat Muriqi'nin üstünde kalıyor. Muriç'e yapılan müdahale penaltı değil, hakem doğru karar verdi." ifadelerini kullandı.
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