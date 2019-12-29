Web TV Spor Muriç'in pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı

Muriç'in pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı

29.12.2019 | 20:12

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Devre Arası programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirren Toroğlu, "Vedat Muriqi'nin pozisyonuna içeri gittim ve baktım. Rizeli oyuncu önce çıkıyor, topa vuruyor ama mecburen düşerken Vedat Muriqi'nin üstünde kalıyor. Muriç'e yapılan müdahale penaltı değil, hakem doğru karar verdi." ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:33
Muriç'in pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı 29.12.2019 | 20:12
00:33
Borussia Dortmund Erling Haaland transferini böyle duyurdu 29.12.2019 | 17:51
01:01
"Fatih Terim Taylan Antalyalı konusunda yanlış yaptı" 29.12.2019 | 17:24
00:25
Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Ronaldo... 29.12.2019 | 17:13
11:38
Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor karşılaşması sonrası Fatih Terim'den flaş açıklamalar! 29.12.2019 | 11:16
07:02
İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı... 28.12.2019 | 22:46
01:42
Canlı yayında açıkladı! "Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok!" 28.12.2019 | 22:46
03:49
Erman Toroğlu: Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm! 28.12.2019 | 21:19
03:41
Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber 28.12.2019 | 17:52
03:58
Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber 28.12.2019 | 15:06
10:07
Mustafa Cengiz: "VAR'dan önce "Zorlu Kayıtları" açıklansın" 26.12.2019 | 16:52
01:48
Galatasaray Sekidika ile anlaştı 26.12.2019 | 15:14
10:00
Galatasaray'dan Nazım Sangare atağı 26.12.2019 | 15:06
10:18
Gürcan Bilgiç: "Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyetiyle daha güçlü hale geldi" 26.12.2019 | 11:36
10:10
Erol Kaynar: "Cüneyt Çakır, Serdar-Vida pozisyonuna bir şey yok dediyse düdüğünü asarım" 26.12.2019 | 11:35
10:00
Levent Tüzemen: "Ali Koç, Türk futbolunu kendine göre dizayn ediyor" 26.12.2019 | 11:34
10:12
Serdar Sarıdağ: "Gaziantep FK, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı istiyor" 25.12.2019 | 16:17
10:12
Turgay Demir: "Mensah, Beşiktaş'a gelirse faydalı olur" 25.12.2019 | 16:16
10:03
Turgay Demir: "Fenerbahçe, Onyekuru'yu alamaz" 25.12.2019 | 16:15
10:11
Arda Turan'dan flaş hamle 25.12.2019 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN