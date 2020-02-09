Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay yanıt! "Her gün tv'lere çıkıp ağlıyorsunuz!" | Video

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ithafen "Her gün tv'lrere çıkıp ağlıyorsunuz. Biz, Fenerbahçe'nin neye göre limit arttırımı aldığını merak ediyoruz" diye konuştu.