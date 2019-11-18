Naim Süleymanoğlu (Cep Herkülü) ölüm yıldönümünde rahmetle anılıyor!
Halter alanında birçok başarıya imza atan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ölüm yıldönümünde başarılı sporcunun hayatını konu alan bir video hazırladık.
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