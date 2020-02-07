Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Gün Ortası Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dindar, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Dindar, "Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor" dedi.
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