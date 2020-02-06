Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımız sporu siyasete karıştırmamamızı istedi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan şunu söyledi, 'Sorunlarınızı, dertlerinizi, problemlerinizi kendi aranızda konuşun, halledin ve yürüyün ama sizden bir ricam var' dedi. 'Hiçbir zaman siyaseti, sporun içine karıştırmayın, ne beni, ne de siyasetçi arkadaşlarımı' dedi." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

"Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi, 'Sorunlarınızı, dertlerinizi, problemlerinizi kendi aranızda konuşun, halledin ve yürüyün ama sizden bir ricam var' dedi. 'Hiçbir zaman siyaseti, sporun içine karıştırmayın, ne beni, ne de siyasetçi arkadaşlarımı' dedi."