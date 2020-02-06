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Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e yanıt!

Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e yanıt!
06.02.2020 | 13:30

TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüp Lisans Kurulu ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak "Öncelikle şu konuya kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Kulüp Lisans Kurulu da tıpkı Tahkim, PFDK, UÇK kurulumuz gibi bağımsız hukuk kurullardan bir tanesidir. Federasyonumuzun kurulun uygulamalarına müdahale etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

"Öncelikle şu konuya kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Kulüp Lisans Kurulu da tıpkı Tahkim, PFDK, UÇK kurulumuz gibi bağımsız hukuk kurullardan bir tanesidir. Federasyonumuzun kurulun uygulamalarına müdahale etmesi mümkün değildir.

Ancak kendisine bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığını söylüyor. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı tüm kulüplerimizin katılımı, desteği ve katkısıyla hazırlandı. Federasyon olarak biz son noktayı koyup yayınladık. O gün, ilan ettiğimiz takvimi bütün kulüplerimiz biliyordu. 15 Aralık tarihinde limit artırım talebinde bulunacağını da tüm kulüpler biliyordu. Her kulübümüzün, ilgili talimatın G maddesine göre artırım talebi yapma hakkı, H maddesine göre de kurulun gerekli başvurular halinde artırım yapma yetkisi vardı. Bu kapsamda, kurul talepleri değerlendirmiş bir karar vermiştir.

Sayın Mustafa Cengiz'in bu hafta başında kulüplerimize neden ceza verilmediği konusunda yaptığı açıklamalar oldu. Bakın bu konuda da Sayın Cengiz'i aydınlatalım. Talimat çok açık. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve kararını verir. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Bu nedenle 'Şu an niye ceza verilmedi, neden cezadan kurtarıldı?' demek doğru değildir. Cezaların net uygulanacağını buradan net bir şekilde yine ifade ediyorum.

Sayın Mustafa Cengiz, '15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi?' diye soruyor. Hayır, öyle değil, bize yapılan başvuru 15 Aralık'ta. Sonrasında kulüplerimiz başvuru için yaptıkları işlemleri transfer süresinin son gününe kadar sunmakla yükümlüdürler."

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