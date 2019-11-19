Onyekuru, Galatasaray'a gelmek istiyor!
Son olarak Lokomotiv Moskova ve CSKA Moskova'nın talip olduğu Henry Onyekuru Rusya'da futbol oynamayı düşünmüyor. Nijeryalı yıldızın önceliği eski takımı Galatasaray.
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