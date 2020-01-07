Ozan Tufan'dan ilginç görüntü! Antrenmanda...

Fenerbahçe'nin sabah antrenmanında yapılan çalışmalar esnasında, Ozan Tufan'ın görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşlarının çalışmalarını takip eden Ozan'ın, ellerini arkadan bağlaması ve sakız çiğnemesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı...