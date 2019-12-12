Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı

Paris Saint Germainli (PSG) holiganlar ve PKK yandaşları Paris'te Galatasaray taraftarına saldırdı. Yüzü maskeli grup, Porte de Saint-Cloud Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılıların üzerine meşale attı. PKK'nın sözde bayrağını açan haydutlar, Türk bayrağını ise yaktı. Polisin geç müdahalesi olayların büyümesine neden oldu.