Reha Kapsal: Hakemler konusunda en mağdur olan takım Beşiktaş

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Göztepe - Beşiktaş maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Beşiktaş sezon başından beri hakemler konusunda en mağdur olan takımların başında geliyor. Fenerbahçe maçı özellikle. O maçı Fenerbahçe iyi oynayarak kazandı ama verilmeyen 3 penaltısı var Beşiktaş'ın." ifadelerini kullandı.