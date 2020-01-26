Reha Kapsal: Hakemler konusunda en mağdur olan takım Beşiktaş
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Göztepe - Beşiktaş maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Beşiktaş sezon başından beri hakemler konusunda en mağdur olan takımların başında geliyor. Fenerbahçe maçı özellikle. O maçı Fenerbahçe iyi oynayarak kazandı ama verilmeyen 3 penaltısı var Beşiktaş'ın." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:12
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'dan çok sert Göztepe maçı açıklaması 26.01.2020 | 19:16
02:49
Reha Kapsal: Hakemler konusunda en mağdur olan takım Beşiktaş 26.01.2020 | 19:10
02:11
Reha Kapsal: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun 26.01.2020 | 00:12
04:25
Semih Özsoy'dan Mustafa Cengiz'e taş! 26.01.2020 | 00:10
04:08
Göksel Gümüşdağ'dan Vedat Muriç göndermesi! "Aldatana ödül..." 25.01.2020 | 23:06
06:10
Transferi açıklıyoruz! ‘Fenerbahçe ile anlaşma sağladık’ 25.01.2020 | 22:42
00:58
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar çok beğendim 25.01.2020 | 21:21
05:52
Fenerbahçe taraftarından çok anlamlı hareket! Depremzedelere yardım... 25.01.2020 | 20:09
02:19
01:25
Erman Toroğlu: Çaykur Rizespor'un sayılmayan golünde faul yok 24.01.2020 | 23:59
00:59
Erman Toroğlu: Beşiktaş sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı göreve getirir 24.01.2020 | 22:22
06:34
Zeki Uzundurukan: Fatih Terim bunların hepsini hak etti 24.01.2020 | 21:38
07:21
Levent Tüzemen: Tartışılmadan bitirilmeliydi 24.01.2020 | 18:41
03:27
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında atılan tüm goller 24.01.2020 | 00:59
03:26
Galatasaray 2-1 Rizespor Maç Özeti... Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı 23.01.2020 | 23:39
02:37
Trabzonspor penaltılarla çeyrek finalde! Denizlispor - Trabzonspor Maç Özeti 23.01.2020 | 20:42
00:35
SON DAKİKA | Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da! 23.01.2020 | 17:40
03:08
SON DAKİKA | Guilherme'den Beşiktaş itirafı! Transfer... 23.01.2020 | 16:29
00:26
Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Paulo Dybala... 23.01.2020 | 11:50
02:44
Dünya 'Tuzlalı Tsubasa’nın golünü konuşuyor 23.01.2020 | 09:43