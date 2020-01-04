Web TV Spor Rıza Çalımbay: 10 sene önceki Rıza değilim

Rıza Çalımbay: 10 sene önceki Rıza değilim

04.01.2020 | 22:19

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına canlı yayında konuk oldu ve çok özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay,"10 sene önceki Rıza değilim. Tecrübe olarak da şu an kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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