Web TV Spor Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan: Seri Galatasaray'da kaldı!

Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan: Seri Galatasaray'da kaldı!

12.01.2020 | 15:55

Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Kamp Raporu programında sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Michael Seri'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıkladı.

Mehmet Özcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın Antalya kampındaki en iyi oyuncusu Jean Michael Seri. Bundan 1 hafta önce Seri'nin menajeri Franklin Mala ile birebir temasa geçtim. Oyuncu tıpkı Nzonzi gibi devre arasında gönderileceğini düşündüğü için kendisine kulüp arıyordu ve Napoli ile Lyon, zorunlu satın alma opsiyonlu tekliflerle Fulham'ı ikna etmeye çalıştı. Oyuncu da gitmek istedi ama Fatih Terim ile yapılan görüşmede Seri'nin takımda kalmasına karar verildi. Seri, Galatasaray'da kaldı diyebiliriz."

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