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Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası’na yaptığı dalışta yeni bir dünya rekoru kırdı

28.10.2019 | 11:53

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası’na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı.

Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

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