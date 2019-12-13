Şampiyon babanın şampiyon kızları
Tekvandoda Türkiye şampiyonluğu bulunan Doğan'ın üç kızı da babalarının izinden giderek kick boks, muaythai ve boksta Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmeyi başardı.
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